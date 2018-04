Karate-Abteilung wird eröffnet

Am Mittwoch, 11. April, eröffnet der Effeltricher Sportverein mit der angehenden Großmeisterin Sabrina Hofmann, 4. Dan, eine Karate-Abteilung. Kommen, sehen, staunen - alle sind eingeladen. Ab 17 Uhr beginnen die Vorführungen. Viele Meister haben sich mit ihren Gruppen angesagt. Anmeldungen sind noch möglich per E-Mail an sab.hofmann@gmx.net. Weitere Informationen unter www.karatekampfkunst.de . red