Kaputtem wieder neues Leben einhauchen

Das nächste Forchheimer Reparatur-Café findet am Dienstag, 10. September, in den Räumlichkeiten des Gebrauchtwarenhofes "Pack mer's" statt und steht dieses Mal im Rahmen der Bayerischen Klimawoche. "Naturstrom" lädt alle Bürger mit defekten Alltags- oder Gebrauchsgegenständen sowie talentierte Helfer zu einem weiteren Reparatur-Café ein. Der Gebrauchtwarenhof "Pack mer's" (Haidfeldstraße in Forchheim) stellt dafür wie bisher seine Räumlichkeiten zur Verfügung. Alten und defekten Geräten wird von 15 bis 18.30 Uhr neues Leben eingehaucht. Weitere Informationen zur Klimawoche gibt es unter www.lra-fo.de/klima. red