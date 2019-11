Kaputte Gegenstände reparieren

Die Firma Naturstrom lädt Bürger mit defekten Alltags- oder Gebrauchsgegenständen zu einem Reparatur-Café ein. Der Gebrauchtwarenhof "Pack mer's" in der Haidfeldstraße 6 in Forchheim stellt dafür wieder seine Räumlichkeiten zur Verfügung. Alten und defekten Geräten wird dann von 15 bis 18.30 Uhr neues Leben eingehaucht. Das Reparatur-Café sucht außerdem weitere Helfer. Wer selbst Interesse daran hat, in Zukunft mitzureparieren oder bei der Organisation dabei zu sein, kann sich per E-Mail an veranstaltungen@naturstrom.de melden. red