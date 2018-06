Kapp-Vorbildpreis für ehrenamtlich tätige Auszubildende

red



Der bayme - Bayerischer Unternehmensverband Metall und Elektro - belohnt in diesem Jahr zum 14. Mal junge Auszubildende in Oberfranken für ihren ehrenamtlichen Einsatz. "Dein Engagement ist nicht umsonst" lautet das Motto des "Dr. Kapp-Vorbildpreises". Mit dem Preis wurden vor kurzem 68 Auszubildende oder Umschüler aus oberfränkischen bayme-Mitgliedsfirmen ausgezeichnet, die sich sozial oder ehrenamtlich in besonderer Weise für ihre Mitmenschen einsetzen.Unter den Preisträgern finden sich unter anderem Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr, der Sportvereine CVJM , DLRG und des BRK, der Wasserwacht und des Technischen Hilfswerks. Die bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeberverbände leisten mit einer Vielzahl an Projekten einen Beitrag, um die nächste Generation fit für den Arbeitsmarkt zu machen, heißt es in einer Pressemitteilung."Unter dem Titel ‚Bildung in Bayern‘ bündeln wir unser Engagement in ausgewählten gemeinnützigen Projekten und Aktivitäten im Bildungsbereich. Auch der Dr.-Kapp-Vorbildpreis ist hier in Oberfranken ein wichtiger und erfolgreicher Baustein zur Nachwuchsförderung", erklärte Patrick Püttner, Geschäftsführer der bayme-Geschäftsstelle Oberfranken.Martin Kapp, Geschäftsführender Gesellschafter der Kapp Niles Unternehmensgruppe und Sohn von Bernhard Kapp, der den Preis initiierte, erläuterte: "In der ehrenamtlich organisierten Jugendarbeit lernen junge Menschen, Verantwortung zu übernehmen, solidarisch mit Schwächeren zu sein, mit anderen im Team zusammenzuarbeiten und vieles, vieles mehr. All das sind Eigenschaften, von denen natürlich auch Arbeitgeber profitieren. Zudem ist in vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten eine regelmäßige Weiterbildung unverzichtbar. Junge Männer und Frauen, die das schon früh erfahren, sind auch im Berufsleben für das ‚lebenslange Lernen‘ bereit. Sie erfüllen so eine wichtige Voraussetzung für ihre Zukunft im Arbeitsmarkt."Für den "Dr. Kapp-Vorbildpreis" konnten sich Jugendliche aus allen oberfränkischen Firmen der Metall- und Elektroindustrie bewerben, die dem Unternehmensverband bayme angehören. Die Preisträger wurden von einer Jury ermittelt, der unter anderem Personal- und Ausbildungsleiter oberfränkischer Firmen angehören. Verteilt wurde ein Preisgeld von insgesamt 10 000 Euro, das nach Ermessen der Jury an die Gewinner vergeben wird.