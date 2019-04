Kapellenverein spendet 300 Euro

Bei einer Versammlung des Kapellenvereins Burgberg übergab kürzlich die Vorsitzende Annemarie Böhm eine Spende in Höhe von 300 Euro an die Franziskusschwestern in Vierzehnheiligen. Schwester Martina und die aus Peru stammende Schwester Milagros, die in der Caritas-Sozialstation Bad Staffelstein als Krankenschwester tätig ist, bedankten sich herzlich im Namen der Kongregation für die großzügige Spende, die für die Missionsarbeit verwendet wird. Bei dieser Gelegenheit informierte Schwester Martina die Mitglieder des Kapellenvereins mittels einer Powerpoint-Präsentation über die Geschichte und das Wirken der Kongregation. thi