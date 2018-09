Kapellenstraße-Ost wird erschlossen

Die nächste Sitzung des Gemeinderates Pinzberg findet am Montag, 10. September, um 19 Uhr im Sitzungssaal des VG-Gebäudes in Gosberg statt. Auf der Tagesordnung steht unter anderem die Erschließung des Baugebietes "Kapellenstraße-Ost" in Pinzberg und die Anlegung eines Urnengartens im Friedhof Dobenreuth. Außerdem geht es um die Sanierung des alten Schulhauses in Pinzberg. red