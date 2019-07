Kapellenlauf in Vorra am 4. August

Mit einem kleinen Jubiläum findet in Vorra am 4. August der 10. Kapellenlauf statt. Start ist am Sonntag um 9 Uhr mit dem Raiffeisen-Halbmarathon (21,1 km) und dem Wiesneth Mühle-Viertelmarathon (10,55 km). Diese beiden Läufe zählen auch wieder zum Raiffeisen-Cup 2019. Wie in jedem Jahr bekommen alle Finisher im Ziel ein kleines Überraschungsgeschenk überreicht. Für den Nachwuchs steht um 11.45 Uhr der Sport-Wagner-Bambinilauf über 400 m für alle Vorschulkinder auf dem Programm. Der Bäckerei-Burkard-Schülerlauf über 1,4 Kilometer startet anschließend um 12 Uhr.

Es wird um Voranmeldung unter www.laufclub-vorra.de gebeten. Für Kurzentschlossene besteht die Möglichkeit der Nachmeldung am Veranstaltungstag gegen einen kleinen Zusatzbetrag. red