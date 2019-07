Kapellenkirchweih kommt gut an

Bei bestem Kirchweihwetter feierte der "Cäcilia"-Chor Großenseebach am Sonntag seine Kapellenkirchweih an der Hubertuskapelle. Traditionell beginnt sie mit einer ökumenischen Andacht, die Pfarrerin Elisabeth Weichmann und ihr katholischer Kollege Johannes Saffer zusammen mit dem Posaunenchor Kairlindach, dem "Cäcilia"-Chor und den "Seebachspatzen" gestalteten. Sonne und moderate Temperaturen lockten viele Besucher an, die das idyllische Plätzchen zwischen Wald und Weihern genossen und sich Kaffee und Kuchen oder Gegrilltes schmecken ließen. Zur Unterhaltung spielte der Posaunenchor auf und auch die "Seebachspatzen" erfreuten die Besucher mit ihren Liedern. Bei dieser Gelegenheit wurden auch einige "Seebachspatzen" für ihre lange aktive Mitgliedschaft geehrt. Ortrud Günther