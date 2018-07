sek



Kultur, Geschichte und Stille: Auf den Spuren von Theodor Fontane und König Ludwig II. erfahren Teilnehmer der kulturhistorischen Führung "Kapellenfriedhof und Marienkapelle" von Gerhard Wulz Wissenswertes über die Geschichte und Gestaltung der Anlage. Auch Kriegsgräber von 1866 und die Innenausstattung der Marienkapelle werden bei der Führung erklärt. Die geführte Tour startet am Sonntag, 8. Juli, um 14 Uhr am Liebfrauensee. Karten sind direkt vor Ort beim Gästeführer, an der Tourist-Information Arkadenbau, unter Tel.: 0971/804 84 44 oder per E-Mail unter der Adresse: kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich.