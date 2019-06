An Fronleichnam, 20. Juni, findet traditionsgemäß das Kapellenfest in Lembach statt. Beginn ist um 13 Uhr mit einer Prozession von der Kirche zur Bergkapelle und einem Gottesdienst an der Bergkapelle. Anschließend lädt die Kirchenverwaltung zum Festbetrieb am Gemeindehaus ein. red