Giechkröttendorf 28.08.2019

Kapellenbauverein besucht Mödlareuth

Der Kapellenbauverein unternimmt am Sonntag, 1. September, einen Tagesausflug nach Mödlareuth. Für die Teilnehmer ist die Abfahrt mit dem Bus um 8 Uhr am Städtischen Bauhof in Weismain. elu