Weisbrunn vor 19 Stunden

Musikantentreffen

Kapellen spielen auf

Die "Fidelen Weisbrunner" laden für das kommende Wochenende zum Musikantentreffen ein, das am Dorfplatz in Weisbrunn stattfindet. Eröffnet wird das musikalische Pfingstfest am Samstag, 8. Juni, um 18 ...