Kapellen aus Knetzgau und Italien spielen im neuen Turngarten auf

Der Musikverein Knetzgau richtet das 45. Gemeindemusikfest aus. Zur Jubiläumsfeier findet am 6. und 7. Juli (Samstag und Sonntag) ein zweitägiges Fest im Turngarten in Knetzgau statt.

Der Samstagabend steht ab 17 Uhr ganz im Zeichen von Italien, Genuss und Live-Musik, wie der Veranstalter mitteilte. Um eine laue Sommernacht zu genießen, wandelt sich der Turngarten in ein ansprechendes grün-weiß-rotes Ambiente. Für einen vergnügten Abend sorgt bereits ab 17.30 Uhr die Musik der Gruppe "warümnet ... die blaskapelln". Kerzenschein, ein guter Schoppen Wein, eine Pizza und die passende musikalische Unterhaltung runden den Abend dann mit der Blaskapelle aus Oberschwappach und deren Partnerkapelle aus Italien, "Banda Sociale di Zambana", ab.

Gemeinschaftschor

Am Sonntag findet der traditionelle Teil des Gemeindemusikfests mit großem Festzug und Gemeinschaftschor statt. Um 14 Uhr führt der Festzug durch Knetzgaus Straßen und läuft von der Bernhauser Straße vorbei am Seniorenwohnzentrum in die Hainerter Straße und geht über die Hauptstraße dann in den Turngarten. Hier bildet der Gemeinschaftschor mit allen beteiligten Blaskapellen unter der Leitung von Markus Breitinger seinen Höhepunkt.

Im Anschluss findet der Festbetrieb mit Unterhaltungsmusik im Turngarten statt, den zunächst die Zeller Musikanten umrahmen. Ab 17 Uhr sorgen die Hainerter Musikanten für Unterhaltung. Zum Ausklang des Tages spielen die Westheimer Musikanten ab 19 Uhr auf. Für das leibliche Wohl ist neben verschiedenen Grillspezialitäten, italienischen Speisen und einer Weinlaube mit erfrischenden Getränken an beiden Tagen bestens gesorgt. Am Nachmittag öffnet die große Kuchenbar und es gibt außerdem selbst gebackene Krapfen. Für die Kinder wird eine Spielstation mit verschiedenen Aktivitäten zum Zeitvertreib aufgebaut.

Lange Tradition

Das Gemeindemusikfest kann auf eine lange Tradition zurückblicken. Auf Initiative des Musikvereins Knetzgau in Verbindung mit dem früheren Bürgermeister Franz Hofmann (CSU) begründeten alle Blaskapellen im Gemeindebereich das alljährliche Gemeindemusikfest. Es fand am 25. Mai 1975 erstmals in der damaligen Feuerwehrgerätehalle neben der Schule in Knetzgau statt. So wurde aus dem Gedanken von damals das heute zu einer Tradition gewordene jährliche Treffen in Knetzgau sowie den Gemeindeteilen Zell, Oberschwappach, Westheim und Hainert. red