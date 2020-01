Kapelle spielt in Berlin

Wenn in Berlin nicht nur die Verkehrsampeln, sondern auch die Lichter des Funkturms am Messegelände grün leuchten, dann wissen die Berliner: Es ist Grüne-Woche-Zeit. Auch in Ziegelanger stehen die Zeichen auf Grün, denn die Heimatkapelle rüstet sich für die Fahrt nach Berlin und ihren Auftritt in der Bayernhalle der internationalen Grünen Woche. Am Dienstag fahren 23 Musikanten im Alter von 13 bis 65 Jahren mit dem Bus nach Berlin. Einen Tag später, am Mittwoch, 22. Januar, gehört ihnen die Bühne in der Bayernhalle ab 12 Uhr. sam