Kapelle in neuem Glanz

Die kleine Kapelle am Dorfplatz von Großgressingen im Markt Ebrach ist umfangreich renoviert worden. Die Kapelle in Form einer Heiligennische wurde bereits 1800 errichtet. Sie war zunächst im Besitz der Gemeinde Großgressingen und ging dann über an den Markt Ebrach, der nun auch die Erneuerung in Auftrag gegeben hatte.

Michael Neubeck aus Ebrach hat sie in zahlreichen Stunden außen und innen mit Farbe und viel Mühe herausgeputzt, berichtet die Gemeindeverwaltung. Die letzte Renovierung liegt schon einige Jahre zurück und fand bereits 1947 statt. Damals kamen außerdem eine Marienfigur mit Jesuskind und ein Holzkreuz dazu. Bei der kleinen Kapelle fanden vor der Erbauung der Kirche in St. Rochus die Andachten statt.

Zur Renovierung spendete die Freiwillige Feuerwehr Großgressingen 500 Euro. Außerdem kam die Kollekte aus dem Kirchweihgottesdienst in St. Rochus in Höhe von 471,50 Euro der Erneuerung der Heiligennische zugute. red