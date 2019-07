Kanutour mit Meditation

Das Evangelische Bildungswerk und die ökumenische Kurseelsorge Bad Staffelstein laden am Samstag, 13. Juli, zu einer Kanutour durch das Flussparadies Oberfranken ein. Die Tour beginnt um 13 Uhr in Lichtenfels. Unter der Leitung von Joachim Wegner und Pfarrer Helmuth Bautz fährt die Gruppe über Reundorf nach Hausen. Unterwegs erwartet die Teilnehmer ein Picknick. Die Einfahrt in einen Baggersee wird zu einer kleinen Andacht auf dem Wasser genutzt. Vorkenntnisse im Kanufahren sind nicht erforderlich. Anmeldung ist notwendig beim Bildungswerk unter Telefon 09571/896491 oder bei Kurseelsorger Bautz unter 09573/2227880. red