Kanu-Wochenende auf dem Main

Paddelspaß, Natur pur, Badepausen und Wasserschlachten erwarten Jugendliche ab 14 Jahre beim Kanu-Wochenende der Naturschutzjugend im LBV vom 31. Mai bis 2. Juni. Gestartet mit dem Kanu wird in Unnersdorf, auf dem Zeltplatz Ebing bei Rattelsdorf gezeltet und am Sonntag bis Hallstadt gepaddelt. Abends werden die Teilnehmer dann zusammen kochen und den Abend am Lagerfeuer ausklingen lassen. Wer dabei sein möchte, kann sich bei der Naturschutzjugend unter www.naju-bayern.de/mitmachen/programm bis Sonntag, 5. Mai, anmelden. red