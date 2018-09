Kantorei startet ein neues Projekt

Zu einem neuen Projekt lädt die Kulmbacher Kantorei ein: Ab Freitag, 14. September, beginnen die Proben zu Wolfgang Amadeus Mozarts "Requiem d-Moll" für Vokalsoli, Chor und Orchester. Aufführungstermin ist Sonntag, 25. November, um 17 Uhr in St Petri. Der Leiter der Kantorei, Kirchenmusikdirektor Ingo Hahn, wendet sich mit diesem Projekt an besonders motivierte und singfreudige Personen, die unter professioneller Leitung große oratorische Kirchenmusik auf hohem Niveau in einem überschaubaren Zeitraum erarbeiten und kennenlernen möchten.

Das "Mozart-Requiem" ist ein Kaleidoskop menschlicher Empfindungsfähigkeit. Vielleicht ist es das Menschliche, was dieses Werk so groß macht. Es ist keine Musik aus einer anderen Welt, keine jenseitige Schönheit, kein heller, himmlischer Klang. Die Musik ist ganz vom Wort her bestimmt. Und gerade durch ihre Einfachheit ist sie umso kraftvoller.

Die Proben finden jeweils freitags ab 19.30 Uhr im Martin-Luther-Haus, Waaggasse 4 (erster Stock), statt. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 09221/83388 oder per E-Mail an die Adresse: hahn.ingo @gmx.de. red