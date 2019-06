Kantorei gestaltet Gottesdienste

Der Festgottesdienst am Pfingstsonntag, 9. Juni, um 10 Uhr in der Herz-Jesu-Stadtpfarrkirche wird von der Kantorei mitgestaltet. Unter der Leitung von Stadtkantor Burkhard Ascherl singt der Chor das "Gloria" in F-Dur von Joseph Rheinberger, "Siehe, das ist Gottes Lamm" von Gottfried Homilius, "Factus est repente" von Gregor Aichinger und "Halleluja" von Colin Mawby. Bei der Pfingstvesper am Abend um 18 Uhr wird die Frauen- und Männerschola der Kantorei auch mit mehrstimmigen Gesängen unter anderem von Wolfram Menschick ("Komm, Heil'ger Geist, der Leben schafft") und Gregor Aichinger ("Regina coeli") zu hören sein. sek