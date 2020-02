Kantersiege für Kronach und Fischbach

In der Tischtennis-Bezirksklasse A der Damen hat der Spitzenreiter TS Kronach ebenso einen 10:0-Kantersieg gelandet wie der Rangdritte SV Fischbach. Auf den vierten Tabellenplatz rückte der TV Marienroth mit dem Sieg in Haßlach vor.

Bezirksklasse A, Damen

TS Kronach - TSV Windheim III 10:0

Auf völlig verlorenem Posten standen die Gäste. Dies verdeutlichte auch das Satzverhältnis von 30:2 für den Tabellenführer. Damit rückt der Titelgewinn für die Kreisstädterinnen immer näher. Ergebnisse: Bayer/Heim - Löffler/Frauenhofer 3:0, Brückner - Hammerschmidt 3:0, Heim - Löffler 3:0, Bayer - Fruaenhofer 3:0, Heim - Fehn 3:0, Bayer - Löffler 3:1, Brückner - Fehn 3:0, Heim - Frauenhofer 3:1, Brückner - Löffler 3:0, Bayer - Hammerschmidt 3:0. SC Haßlach - TV Marienroth 4:6

Nach ausgeglichenem Auftakt in den Doppeln zogen die Gäste auf 5:1 davon. In den folgenden vier Paarungen punktete Haßlach zwar dreimal, doch der Einzelsieg von Linda Fiedler in diesem Abschnitt bedeutete den Auswärtserfolg für Marienroth beim Nachbarn. Sätze: 17:21. Ergebnisse: Baumann/Toth - Fiedler/Hofmann 0:3, Eisenbeiß/Matthes - Kirchner/L. Fiedler 3:1, Eisenbeiß - A. Fiedler 0:3, Baumann - Kirchner 1:3, Matthes - Hofmann 1:3, Toth - L. Fiedler 2:3, Eisenbeiß - Kirchner 3:1, Baumann - A. Fiedler 3:1, Matthes - L. Fiedler 1:3, Toth - Hofmann 3:0. TSV Windheim II - SV Fischbach 0:10

Vier Einzelsiege ohne Satzverlust und sechs 3:1-Resultate ergaben für Fischbach den völlig ungefährdeten Auswärtssieg. Sätze: 6:30. hf Ergebnisse: Backer/Löffler - Kastner/Tittel 1:3, Backer - Tittel 1:3, Löffler - Kastner 0:3, Schmitt - Tittel 0:3, Löffler - Neumann 1:3, Backer - Kastner 1:3, Schmitt - Neumann 0:3, Löffler - Tittel 0:3, Schmitt - Kastner 1:3, Backer - Neumann 1:3.