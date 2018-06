Kantatengottesdienst in Untermerzbach

red



Die evangelische Kirchengemeinde in Untermerzbach weist darauf hin, dass am Sonntag, 1. Juli, um 10 Uhr in der Kirche in Untermerzbach ein Kantatengottesdienst stattfindet. Das ist ein Gottesdienst, in dem die Kantorei Haßberge mit einem kleinen Orchester-Ensemble aus Würzburg und den Solisten Sarah Schneyer und Sven Fürst unter Leitung von Dekanatskantor Matthias Göttemann kurze musikalische Schmankerl zum Besten geben. Als Kernstück wird die Bach-Kantate "Nun danket alle Gott" gesungen, weiter ein Kyrie und ein Ave verum von Mozart oder das Dresdner Amen. Im Anschluss gibt es ein gemütliches Beisammensein rund um die Kirche mit einem Mittagstisch.