Kantate lädt zum Nachdenken ein

Die Kantate "Preis und Anbetung sei dir" von Klaus Heizmann wird durch den Projektchor Dechsendorf und Kairlindach am Samstag, 12. Oktober, um 19.30 Uhr in der St.-Kilians-Kirche Kairlindach und am Sonntag, 13. Oktober, um 18 Uhr in der Christuskirche in Dechsendorf aufgeführt. Das Werk von Texter Johannes Jourdan und Komponist Klaus Heizmann soll dazu einladen, über die Dinge nachzudenken, für die wir Gott dankbar sein können. Die Kantate vereint poppige und klassische Elemente und hat schon zahlreiche Menschen begeistert - beim Anhören und Aufführen. Der Eintritt ist frei. red