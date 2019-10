Kann man Liebe nicht ernten?

Wer Liebe sät, behauptet ein altes Sprichwort, wird Liebe ernten. Dem widerspricht eine Schauspieltruppe aus dem Kirchlauterer Gemeindeteil Neubrunn energisch, die dieser Tage wieder mit spektakulären Bühnenvorstellungen in der Heilig-Länder-Halle zugange ist.

"Liebe kann man nicht ernten" heißt die neueste Produktion des "Schrägen Theaters Neubrunn", das alljährlich die Bevölkerung in den Heiligen Ländern mit lustigen Stücken begeistert und zudem mit den Erlösen aus dem Kartenverkauf Gutes tut. Der Schwank "Liebe kann man nicht ernten" entstand in Anlehnung an das Stück "Krimizeit am Gschwendnerhof" von Marianne Santl.

Zum Inhalt: Die Familie Gschwendner befindet sich nach erfolgreicher Sanierung ihres Hofes im Ratenrückstand. Jeder in der Familie versucht nun verzweifelt, Geld aufzutreiben, Tochter Lena soll deshalb sogar den reichen Vitus heiraten. Doch sie findet im Heustadl einen Rucksack voller Geld. Plötzlich wäre man alle Sorgen los ...

Da erscheint nachts unverhofft der Bankräuber, um seine Beute zu holen. Er rechnet aber nicht mit der resoluten Oma, die ihn gekonnt zur Strecke bringt. Ein Bankräuber mit Herz und eine findige Familie hecken gemeinsam einen Plan aus, der vielleicht für alle die Lösung bringt. Allerdings ist plötzlich das Geld verschwunden!

Auch der Nachwuchs überzeugt

Als Überraschung ist heuer erstmals auch das "Kleine schräge Theater", eine Nachwuchsgruppe der "schrägen Mimen", mit von der Partie. Der Neubrunner Hans Jürgen Derra hat für die junge Truppe das Stück "Haarekrischna" geschrieben und ist zusammen mit Katrin Schmitt auch Leiter der Nachwuchstruppe.

Das Stückchen spielt in einem Friseursalon (Ähnlichkeiten mit bekannten Personen sind durchaus beabsichtigt). Bei der Chefin Hiltrude (Maja Johanna Reinwand) geht es immer recht munter zu. Es wird viel gelacht und über alles geredet, was so im Dorf aktuell ist. Etwas ganz Schlimmes ist gerade geschehen: Dem Juniorchef Matthäus (Maximilian Rudolf) wurden sechs Hühner gerissen. Wessen Hund das wohl gewesen ist?

Beide Gruppen ernteten mit ihren Auftritten wahre Lachsalven und reichlich Applaus. Letztmals ist der Theaterspaß am Samstag, 19. Oktober, ab 18.30 Uhr in der Heilig-Länder-Halle in Neubrunn zu erleben. Das Kartentelefon ist unter der Rufnummer 09536/761 oder 21883 zu erreichen. str/eki