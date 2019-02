Kann man in einem Wasserbett verdursten?

In Untersteinbach fand der Frauenfasching des Frauenbundes Untersteinbach statt. Das Schützenhaus war voll besetzt.

Als erste Darbietung kam die Kindertanzgruppe "Stebacher Dancing Kids" unter Leitung von Madeline und Annkathrin Schleicher. Weiter ging es mit "Fränkin" Luitgard Schug, die einiges aus dem Dorf zu erzählen wusste.

Als "Mattes und der Bürgermeister" brachten Bürgermeister Matthias Bäuerlein und Matthias Stahl den Saal zum Toben. Sie erzählten von den schlimmen Rückenschmerzen, die der Bürgermeister nach Anschaffung eines Wasserbettes hatte. Er war zwei Tage allein zu Hause im Bett und konnte sich nicht regen. Und Mattes konnte gar nicht verstehen, dass der Bürgermeister "in einem Wasserbett fast verdurstet wäre".

Einen tollen Tanz führten die "Karbacher Mädli und die Stebacher Buam" auf (Madeline und Annkathrin Schleicher, Simon Bühl und Jonas Schug). Mit dem lustigen Lied "Mei Schatz des is a Schlamberer" erfreuten die Kaffeeklatsch-Damen.

Die Gloshütter Frauen (Klara Hogen, Rosi Keller, Ottilie Bauer, Hildegard Schramm, Ruth Gehring, Monika Englert, Irene Bickel) kamen als Hexen. Sie flogen ins Pfarrhaus, ins Rathaus und zum Stammtisch. So konnte man Interessantes von den verschiedenen "Landestellen" erfahren. Die Theinheimer Frauen brachten die Problematik des "Schlangestehens am Damenklo" vor. Die "Zwee vom Ziegelrück" (Elisabeth Wolf, Traudl Schnös) dürfen beim Frauenbundfasching natürlich nicht fehlen. Die "Oberpfälzer Heilsarmee" (Maria Reinhart, Emma Weiß, Maria Schreiber, Martina Reinhart) machte sich in ihrem Dialekt etwas über die Franken lustig und stellte leckere Spezialitäten aus der Oberpfalz vor.

Den Schluss in der Bütt machte der Diakon Erich Müller als "Hausmeister". Frauenbund-Vorsitzende Klara Hogen führte durch den bunten Abend. red