Kann es der neue Bürgermeister richten?

Der VDK-Ortsverband Gemünda fordert von der Stadt Seßlach eine öffentliche behindertengerechte und barrierefrei Toilette. VdK-Vorsitzender Franz Vollkommer sagte bei der Hauptversammlung des Ortsverbandes im Sportheim in Gemünda, er habe einen entsprechenden Antrag bereits 2013 gestellt und Bürgermeister und Stadträte immer wieder darauf angesprochen. "Passiert ist bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts", berichtete Vollkommer. Und das sei immer mit dem hohen finanziellen Aufwand begründet worden. Jetzt will sich auch die VdK-Kreisvorsitzende Susann Biedefeld einschalten und zusammen mit dem Vorsitzenden Gespräche mit dem neuen Bürgermeister Maximilian Neeb führen. "Es gibt genug Fördertöpfe, die man anzapfen kann", meinte Biedefeld bei der Versammlung. Sie rief dazu auf, sich bei sozialen Problemen an die Geschäftsstelle in Coburg zu wenden. Durch ständige Fortbildungen seien die kompetenten Mitarbeiter auf dem neuesten Stand im Sozialrecht. Die Sozialberatung sei das Herzstück des VdK, sagte Biedefeld. Zurzeit vertrete die Geschäftsstelle in Coburg 2000 Mitglieder.

Die Kreisvorsitzende zeichnete zahlreiche treue Mitglieder aus. Einige zu ehrende Mitglieder konnten nicht anwesend sein. Für fünf Jahre Vorstandstätigkeit wurde Manfred Böhm ausgezeichnet. Vorsitzender Franz Vollkommer ist seit 25 Jahren Mitglied beim VdK Gemünda. Genau so lange sind Brigitte Kirchner, Cäclina Vollkommer und Rosel Schleifenheimer dabei. Eine Ehrung für 30 Jahre bekam Willi Dellert und für 40 Jahre Mitgliedschaft Christian Lehnert.

Franz Vollkommer stellte in seinem Bericht fest, dass der VdK in der heutigen Zeit dringend benötigt werde. Er nannte Daten aus der Statistik: Der Ortsverband konnte im vergangenen Jahr 20 neue Mitglieder gewinnen, 15 Personen sind ausgetreten, vier verstorben, so dass der Verein 338 Mitglieder hat.

Susann Biedefeld stellte in ihrem Grußwort die hervorragende Arbeit im Ortsverband heraus. Daran habe der Vorsitzende Franz Vollkommer, der dieses Amt schon 23 Jahre innehat, ein großes Verdienst. mst