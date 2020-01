Kann ein Clown eine Trauerfeier bereichern?

Die Kuki (Kunst- und Kultur-Initiative) präsentiert Birgit Sauerschell alias Kaala Knuffl. Warum? Weil die studierte Psychologin auch Beerdigungs-Clown ist. Am Dienstag, 21. Januar, kümmert sich das Filmteam von bunte.de um die Lichtenfelserin, und geht mit ihr um 19 Uhr in die ehemalige Synagoge. Was ihre Beweggründe für ihr Tun sind, wie sie die Figur angelegt hat und ob ein Clown eine Bereicherung für eine Trauerfeier sein kann, darüber spricht Birgit Sauerschell vor Publikum. Der Eintritt ist frei. red