Kann der TSV Pfarrweisach auf den Relegationsplatz klettern?

Pfarrweisach kann in der Fußball-Kreisliga Coburg 1 mit einem Sieg und einer Niederlage des VfB Einberg auf den Relegationsplatz vorrücken, Krecktal und Heilgersdorf messen sich im Derby. In der Kreisklasse 3 Itzgrund kämpfen die SG Eyrichshof II und der SV Hafenpreppach jeweils gegen den Abstieg. In der Kreisklasse Coburg 1 hat die Unterpreppacher Reserve den TSV Neuensorg zu Gast.



Kreisliga Coburg

TV Ebern - Sylvia Ebersdorf

Gegen Krecktal, Pfarrweisach und zuletzt in Ketschendorf musste der TVE das Spielfeld mit einer 0:3-Niederlage verlassen. Heute, 16 Uhr, stellt sich Titelaspirant Sylvia Ebersdorf im Angerstadion vor. Zwar haben die Gäste nach der Winterpause immer noch nicht richtig Tritt gefasst, trotzdem werden die Ebersdorfer ein harter Brocken.



SV Großgarnstadt -

TSV Pfarrweisach

Weiterhin liegt der TSV Pfarrweisach im Kampf um die vorderen Plätze gut im Rennen. Die Schneidawind-Schützlinge nehmen mit drei Punkten Rückstand auf Ebersdorf und punktgleich mit Einberg Platz 2 ein. Das Spiel in Großgarnstadt wird jedoch kein leichtes Unterfangen.



TSVfB Krecktal -

SV Heilgersdorf

Zu einem absoluten Derby kommt es am Sonntag, 17.30 Uhr, wenn Krecktal auf Nachbar Heilgersdorf trifft. Die Begegnung verspricht viel: Beide Teams stehen im Mittefeld der Tabelle und sind lediglich durch drei Punkte voneinander getrennt. Auch in diesem Kräftevergleich traut man der Frembs-Elf vor heimischer Kulisse einen knappen Erfolg zu. Leicht wird es vor der wohl großen Anhängerschaft auf beiden Seiten für den Aufsteiger aber nicht.



Kreisklasse 3 Itzgrund

SG Eyrichshof/Ebern II -

TSV Heldritt

Eine unbequeme Aufgabe kommt auf die SGE im Heimspiel am Sonntag, 15 Uhr, gegen den Dritten Heldritt zu. Die Gäste haben im Aufstiegsrennen immer noch gute Karten.



SV Tambach -

SV Hafenpreppach

Dem SV Hafenpreppach, der nach der Winterpause in seinen Vorstellungen recht wechselhaft war, traut man im Derby beim SV Tambach einiges zu, wobei schon ein Punkt der Fischer-Elf gut zu Gesicht stehen würde.

Spfr. Unterpreppach -

SV Ketschendorf II

Die Spfr Unterpreppach, ein heißer Kandidat im Meisterschaftskampf und derzeit auf Rang 2 mit vier Punkten Rückstand, sollte vor heimischer Kulisse nicht viel Mühe haben, den SV Ketschendorf II geschlagen nach Hause zu schicken.



Kreisklasse Coburg 1

Spfr. Unterpreppach II -

TSV Neuensorg

Trotz des Heimvorteiles dürfte die Unterpreppacher Reserve gegen Neuensorg, das noch nicht aller Abstiegssorgen ledig ist, kaum um den erneuten Punktelieferanten herumkommen. di