Kann der Rekord noch geknackt werden?

Insgesamt 93 Teams haben sich in der Stadt Bamberg in diesem Jahr für die Kampagne des Klimabündnisses der europäischen Städte angemeldet. 1099 Radler treten noch bis zum 9. Juni für den Klimaschutz und eine umweltfreundliche Mobilität kräftig in die Pedale. 175 664 Kilometer, was in etwa der vierfachen Umrundung des Äquators entspricht, legten die 61 Fahrradteams in der Stadt Bamberg 2018 im dreiwöchigen Aktionszeitraum der Stadtradel-Kampagne zurück. Wie viele Radkilometer schafft die von Jahr zu Jahr gewachsene Teilnehmerzahl heuer? Zeit für eine kurze Zwischenbilanz durch die Pressestelle der Stadt.

Von den 1099 registrierten Teilnehmern in der Stadt waren bis dato 812 Radler aktiv und haben ihre Fahrradkilometer im persönlichen Kilometer-Buch auf der Webseite registriert. In den vergangenen Wochen wurden von den 93 Teams aus Öffentlichen Einrichtungen, Unternehmen, Vereinen und Verbänden sowie zahlreichen Schulen insgesamt 66 966 Radkilometer eingetragen.

In der Teamwertung für die absolut meisten zurückgelegten Fahrradkilometer führt bisher das größte Team (71 aktive Mitglieder) #Teamgreen mit 8887 Kilometern die Rangliste vor der Mannschaft der DJK Teutonia Gaustadt (34 Aktive) an, die 7493 Kilometer geradelt ist. Bei den gefahrenen Kilometern pro Kopf liegt das Team Hundt 2019 & Freunde mit 287 Kilometern vorne (vier Mitglieder), vor dem Bosch-Team, in dem jedes Mitglied in den vergangenen eineinhalb Wochen bisher 263 Kilometer mit dem Rad gefahren ist. Erfreulich sei in diesem Jahr die hohe Teilnehmerzahl aus den Bamberger Schulen. Acht Schulen mit 16 Schulklassen und einigen Lehrer-Teams beteiligen sich am Stadtradeln 2019.

Wer sich noch anmelden will zum Stadtradeln 2019 muss sich sputen: Nur noch bis 9. Juni kan man sich unter www.stadtradeln.de/bamberg registrieren. Es bleibt also spannend, ob der bisherige Rekord mit 175 664 Kilometern geknackt werden kann.

Im Rahmenprogramm zeigt die Agenda-Kinogruppe von Transition Bamberg in Kooperation mit dem Agenda-2030-Büro der Stadt Bamberg am Mittwoch, 5. Juli, um 18.45 Uhr im Lichtspiel-Kino einen Abend lang Kurzfilme zum Thema Radfahren. Im Anschluss gibt es ein Filmgespräch mit Gästen, die mit dem Fahrrad leben, reisen und sich für nachhaltigen Fahrradverkehr einsetzen. red