Kann der "Rapid" gegen den Spitzenreiter punkten?

Während die Ebelsbacher versuchen, dem Tabellenführer Punkte abzunehmen, will der FC Haßfurt in der Fußball-Kreisliga Schweinfurt 2 seine Negativserie stoppen. Hofheim trifft auf die Sportfreunde Steinbach, das Kellerduell des Tages findet am Eichelsee zwischen dem TV Haßfurt und Jahn Schweinfurt statt. In der Kreisklasse Schweinfurt 3 hat Neuschleichach die Dampfacher Reserve zu Gast. Alle Partien beginnen heute um 18.15 Uhr.



SV Rapid Ebelsbach -

FT Schweinfurt

Einen "Sahneabend" braucht wohl der heimstarke SV Rapid Ebelsbach, um Spitzenreiter FT Schweinfurt zumindest einen Punkt abzuluchsen. Immerhin die Motivation für ein erfolgreiches Abschneiden dürfte bei den "Rapidlern" freilich sehr groß sein, immerhin gilt es im Nachholspiel, sich für die 4:0-Pleite im Hinspiel zu revanchieren.



SG Sennfeld - FC Haßfurt

"Fünf vor zwölf" ist es für den FC Haßfurt, der aufgrund seines mageren Abschneidens in den letzten vier Partien den eigentlich sicher geglaubten Relegationsplatz scheinbar noch verspielt. Eine ganz schwere Aufgabe erwartet die Mannschaft von Neutrainer Thomas Mahr bei ihrem Gastspiel nun bei der SG Sennfeld, schließlich hat diese drei ihrer letzten vier Partien gewonnen.

TV Haßfurt - Jahn Schweinfurt

Mehr Abstiegskampf geht nicht, wenn der Tabellenvorletzte TV Haßfurt Schlusslicht TV Jahn Schweinfurt empfängt. Um dem Gang in die Kreisklasse zu entgehen, würde ein "Dreier" sehr weiterhelfen. Gegen die auswärts immer noch punktlosen Gäste ist für die schlechteste Heimelf der Liga am "Eichelsee" der zweite Saisonsieg somit Pflicht.



Spfr. Steinbach - SV Hofheim

In einer Nachholbegegnung gastiert der SV Hofheim beim Tabellenvierten Steinbach. Sieht man einmal vom Dreier gegen den FC Haßfurt ab, mussten die Hofheimer nach der Winterpause zwei Niederlagen einstecken und standen zuletzt beim Tabellenführer FT Schweinfurt beim 0:3 vollends auf verlorenem Posten. Will man wieder in die Erfolgsspur finden, bedarf es in Steinbach, die am Sonntag auch den FC Haßfurt klar bezwangen, einer deutlichen Steigerung in allen Mannschaftsteilen. Man muss nun aufpassen, nicht noch in den Abstiegsstrudel gezogen zu werden. di



Kreisklasse Schweinfurt 3

SV Neuschleichach -

DJK Dampfach II

Ein Sieg muss her beim SV Neuschleichach, der die ebenfalls stark abstiegsgefährdete DJK Dampfach II empfängt. Der SV hat aktuell nur drei Punkte Vorsprung auf Schlusslicht Wülflingen. Hoffnung bereitet den Steigerwäldern das Abschneiden im ersten Aufeinandertreffen, als sie beim 3:2 in Dampfach ihren ersten von drei Auswärtssiegen feierten und alle drei Punkte mit nach Hause nahmen. rn