Kaninchenzüchter stellen ihre Tiere aus

Die Kaninchensparte des Kleintierzuchtvereins Nüdlingen organisiert am Wochenende eine Lokalschau in der Ausstellungshalle des Vereins in der Josef-Willmann-Straße 13. Zu sehen sind 130 Rassekaninchen. Geöffnet ist die Ausstellung am Samstag, 24. November, von 12 bis 16 Uhr und am Sonntag, 25. November, von 10 bis 16 Uhr. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Es gibt eine Kaffeebar. sek