Der Kleintierzuchtverein Gräfendorf feiert am 9. und 10. November sein 65-jähriges Bestehen mit Kaninchenschau im Feuerwehrhaus in Gräfendorf. Die Schau ist am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Am Samstag ist um 20 Uhr ein Züchterabend mit Preisverleihung vorgesehen, die der dritte Bürgermeister Bernd Ditterich vornimmt. Es werden auch Mitglieder für langjährige Treue zum Verein geehrt. Am Sonntag gibt es dann traditionell Kaninchenrollbraten. sek