Kaninchen und weitere schöne Tiere

Die Lokalschau des Kleintierzuchtvereins findet am Samstag, 11. Januar, statt. Die Eröffnung ist um 20 Uhr im Saal der ehemaligen Gastwirtschaft "Zum Weißen Roß". Gezeigt werden Hühner, Tauben und Kaninchen in 25 Rassen und Farbenschlägen. Am Sonntag, 12. Januar, ist die Schau von 10 bis 15 Uhr für die Besucher geöffnet. Der Verein lädt dazu ein. red