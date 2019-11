Kaninchen- und Geflügelschau

Am Wochenende, 9. und 10. November, stellen in der Vereinshalle des Kleintierzuchtvereins Zapfendorf, Lauferstraße 55, die Kleintierzüchter Kaninchen, Tauben und Hühner zur Schau. In der Ausstellungshalle werden 265 Rassetiere des Jahrganges 2019 in circa 40 verschiedenen Rassen und Farbenschlägen zu sehen sein. Schauöffnung ist am Samstag von 13 bis 17 Uhr, am Sonntag von 10 bis 16 Uhr. Kinder und Jugendliche haben freien Eintritt. red