Kaninchen und Geflügel

An diesem Wochenende findet die Lokalschau des Kleintierzuchtvereins Grafengehaig in der Frankenwaldhalle statt. Geöffnet ist am Samstag von 11 bis 16 Uhr sowie am Sonntag von 10 bis 15 Uhr. Ausgestellt und zu betrachten sind 48 Rassekaninchen und 55 Rassegeflügel. Der Züchterabend mit der Preisverteilung findet zusammen mit der Jahreshauptversammlung am 14. Februar 2020 statt. kpw