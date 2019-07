Kanga-Trainerin spendet an Stiftung

Sonja Nachtigall, Kanga-Trainerin, überreichte der Pfarrer-Wolfgang-Kuntze-Stiftung "Junge Familien in Not", vertreten durch Peter Ehmann, eine Spende in Höhe von 100 Euro. Die Stiftung unterstützt Familien in Not aus dem Landkreis Forchheim durch Zuschüsse zum Beispiel bei Kinderwägen, Haushaltsgeräten und Kindermobiliar. Kanga ist ein auf Mütter mit ihren Babys abgestimmtes Fitnessprogramm. Bei einer Benefizveranstaltung im Fitnessstudio Hauser in Neunkirchen am Brand trainierten die Papas mit ihren Kindern. An diesem Familienvormittag kamen 100 Euro für die Stiftung zusammen. Wer mehr über das Kanga-Training erfahren möchte, kann sich im Internet unter kangamitsonja.de erkundigen. red