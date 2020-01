Kandidatin stellt ihr Programm vor

Bürgermeisterkandidatin Christine Neeb-Wittmann stellt ihr Wahlprogramm und das CSU-Team für die Wahlen zum Marktgemeinderat Elfershausen vor. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. In Trimberg ist sie am Donnerstag, 30. Januar, im Gemeindehaus; in Engenthal am Dienstag, 4. Februar, im Gasthaus "Zur Linde"; in Machtilshausen am Mittwoch, 5. Februar, in der Pizzeria "Zur Traube"; in Langendorf am Mittwoch, 12. Februar, im Sportheim und in Elfershausen am Mittwoch, 19. Februar, im Pfarrheim. sek