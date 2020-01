Kandidatenvorstellung der SPD Bamberg-Berg

Unter dem Motto "Wir stellen uns vor - Wir hören zu" stellt der Ortsverein Bamberg-Berg der Bamberger SPD seine Stadtratskandidaten vor. Alle Bürger sind eingeladen, die Kandidaten in einem persönlichen Gespräch kennenzulernen. Um jeweils 19 Uhr finden die Gesprächsrunden am 21. Januar im "Stöhrenkeller", Oberer Stephansberg 11, am 28. Januar bei "Michalis & friends", Unterer Kaulberg 36, am 4. Februar im "Zapfhahn", Untere Sandstraße 14, sowie am 11. Februar im "Zum Einhornskeller", Jakobsberg 8, statt. red