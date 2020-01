Kandidatenvorstellung am Wochenende

Von 10 bis 13 Uhr stellen am heutigen Samstag an der Marktscheune in Hallstadt Bürgerblock/Freie Wähler Hallstadt ihre Bürgermeister- und Stadtrats- sowie Kreistagskandidaten vor. Am morgigen Sonntag, 26. Januar, findet die Präsentation dann in Dörfleins statt: Gastredner ist dann der Staatsminister für Umwelt und Verbraucherschutz, Thorsten Glauber. Weitere Gäste sind der stellvertretende Landrat und Bürgermeister von Bischberg, Johann Pfister, und Bürgermeisterin Sigrid Reinfelder aus Breitengüßbach. Beginn ist um 15.30 Uhr in der SVD-Sportgaststätte. red