Kandidaten werden vorgestellt

Der CSU-Ortsverband Wartmannsroth stellt bei seiner Wahlveranstaltung zur Kommunalwahl in den Gemeindeteilen den Bürgermeisterkandidaten Florian Atzmüller und den Kandidaten für den Kreistag vor. Termine sind im Januar am Sonntag, 12. Januar, 19.30 Uhr, in Heiligkreuz in der Alten Schule, am Sonntag, 19. Januar, um 18.30 Uhr, in Völkersleier im Schützenhaus und am Sonntag, 26. Januar, um 18.30 Uhr in Wartmannsroth im Feuerwehrhaus. sek