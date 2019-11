Kandidaten werden vorgestellt

Die Aufstellung und Vorstellung des Bürgermeisterkandidaten und der Stadtratskandidaten von Bündnis 90/Die Grünen erfolgt am Sonntag, 17. November, ab 17.30 Uhr im Geschwister-Beck-Saal der evangelischen Kirchengemeinde in der Von-Seckendorff-Straße 3 in Herzogenaurach. red