Kandidaten werden aufgestellt

Die Fuchsstädter Wählergruppierung Zukunft aktiv gestalten bereitet ihre Teilnahme an der Kommunalwahl 2020 vor. Dazu findet am Freitag, 8. November, im Eulentreff eine öffentliche Aufstellungsversammlung statt. Bei dem Treffen will sich René Gerner, der Sprecher der Gruppierung, zum Bürgermeisterkandidaten für die Nachfolge von Amtsinhaber Peter Hart nominieren lassen. Außerdem kündigt Gerner die Aufstellung von 24 Kandidaten an, die sich um Sitze im Gemeinderat bewerben wollen. Das Treffen beginnt um 19 Uhr. red