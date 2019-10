Der CSU-Ortsverband Bad Brückenau stellt am Sonntag, 27. Oktober, bei der Nominierungsversammlung den Bürgermeisterkandidaten sowie die Stadtratsliste für die Kommunalwahlen 2020 auf. Beginn der Versammlung ist um 18 Uhr in der Klosterschänke am Volkersberg. sek