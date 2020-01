Kandidaten stellen sich vor

Die Freien Wähler Neuenmarkt stellen ihre Kandidaten an folgenden Terminen vor:

Sonntag, 2. Februar, 15 Uhr: Schützenhaus Neudrossenfeld (Kaffee & Kuchen); Samstag, 8. Februar, 19 Uhr: Gaststätte Hübner in Langenstadt (Schaschlikessen); Sonntag, 16. Februar, 15 Uhr: Altes Schulhaus in Unterbrücklein (Kaffee und Kuchen); Mittwoch, 19. Februar, 19 Uhr: Popp'n-Keller in Pechgraben (Heringsessen); Sonntag, 23. Februar, 19 Uhr: Gasthof Schnupp in Altdrossenfeld; Freitag, 6. März, 19 Uhr: Abschlussveranstaltung im großen Saal des "Bräuwerck" in Neudrossenfeld. red