Kandidaten stellen sich vor

Der CSU Ortsverband Fuchsstadt stellt am Mittwoch, 5. Februar, den Bürgermeisterkandidaten Bernd Stöht, die Kandidaten für den Gemeinderat, die Kreistagskandidaten sowie Landrat Thomas Bold vor. Das Treffen in gemütlicher Runde beginnt um 19 Uhr im Eulentreff in Fuchsstadt. sek