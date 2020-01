Kandidaten stellen sich vor

Die Kandidaten der CSU/Offene Liste Kasendorf stellen sich in den einzelnen Ortsteilen vor. Die Termine sind: Freitag, 24. Januar, 19.30 Uhr: Dorfgemeinschaftshaus in Welschenkahl; Montag, 27. Januar, 19 Uhr: Gasthaus Herold, Lindenberg; Samstag, 1. Februar, 19 Uhr: Gasthaus Hammond in Azendorf; Donnerstag, 6. Februar, 19 Uhr: Dorfhaus in Peesten; Samstag, 8. Februar, 19 Uhr: Feuerwehrhaus in Krumme Fohre; Montag, 10. Februar, 19 Uhr, Feuerwehrhaus in Zultenberg; Donnerstag, 13. Februar, 19 Uhr; Feuerwehrhaus in Reuth; Montag, 17. Februar, 19 Uhr: Gasthaus Herold in Heubsch; Mittwoch, 19. Februar, 19 Uhr: Dorfhaus in Döllnitz; Freitag, 21. Februar, 20 Uhr: Stammtisch-Raum in Neudorf; Freitag, 6. März, 19 Uhr, Gasthaus Friedrich in Kasendorf. red