Kandidaten stellen sich im Gemeindegebiet vor

Die Gemeinderatskandidaten der Knetzgauer CSU-Ortsverbände starten mit ihrer Vorstellungstour durch alle Knetzgauer Gemeindeteile am Donnerstag, 9. Januar, im Gasthof Löbl in Eschenau. Weitere Termine sind am Montag, 13. Januar, in der Gaststätte Steinmetz in Wohnau, am Mittwoch, 15. Januar, im Pfarrzentrum in Oberschwappach, am Dienstag, 21. Januar, in der Gaststätte "Kupferpfännla" in Hainert, am Dienstag, 28. Januar, im TSV-Sportheim in Westheim, am Donnerstag,

30. Januar, im TSV-Sportheim in Zell, am Dienstag, 4. Februar, im Sportheim der SpVgg in Unterschwappach und am Dienstag, 11. Februar, im TSV-Sportheim in Knetzgau. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 19 Uhr. red