Kandidaten stehen fest

Die Kandidaten für die Wahl der IHK-Vollversammlung und der fünf IHK-Gremialausschüsse in den Landkreisen Bad Kissingen, Haßberge, Kitzingen, Main-Spessart und Rhön-Grabfeld stehen fest, wie Dr. Rudolf Fuchs, Vorsitzender des IHK-Wahlausschusses, mitteilt.

Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 13. August alle eingegangenen Wahlbewerbungen und Wahlvorschläge geprüft. Die Kandidatenlisten der Vollversammlung und der fünf IHK-Gremialausschüsse sind in sieben Wahlgruppen - Industrie, Großhandel, Einzelhandel,

Beherbergungs- und Gaststättengewerbe, Kreditinstitute und

Versicherungsgewerbe, Verkehr und Sonstige Dienstleistungen - unterteilt. Info über die Kandidaten gibt es unter www.wuerzburg.ihk.de/wahl. red