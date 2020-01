Kandidaten nominiert

Die Freie Wählergemeinschaft (FWG) Eltingshausen informierte über ihre Nominierungsversammlung für die Kommunalwahlen 2020. Von den derzeit vier amtierenden Gemeinderäten der FWG Eltingshausen treten nur Gerhard Fischer und Stefan Karch erneut zur Wahl an. Andreas Kuckuck und Michael Bambach scheiden aus. In der Versammlung wurden elf Kandidaten für die Wahl in den Gemeinderat der Gemeinde Oerlenbach nominiert.

Kein Bürgermeisterkandidat

Einen eigenen Bürgermeisterkandidaten schickt die Freie Wählergemeinschaft Eltingshausen nicht ins Rennen. Jedoch stellte sich der Bürgermeisterkandidat der CSU Oerlenbach, Nico Rogge, der Versammlung vor. Eine Unterstützung von Rogge wurde in der Versammlung in Aussicht gestellt, die letztendliche Entscheidung darüber soll aber von den Kandidaten der Gemeinderatsliste getroffen werden.

In der ersten Zusammenkunft der Gemeinderatskandidaten wurde schließlich einstimmig beschlossen, dass auch die Freie Wählergemeinschaft Eltingshausen hinter Rogge als Bürgermeisterbewerber steht. red