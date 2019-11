Kandidaten machen sich ein Bild vor Ort

Die Kandidaten für die Kommunalwahl 2020 des SPD-Ortsvereins Ebelsbach besuchen Ebelsbach und alle Gemeindeteile, um sich ein Bild vor Ort zu machen. Sie besichtigen bereits verwirklichte Projekte und wollen anstehende Maßnahmen in Augenschein nehmen. Dabei stehen sie den Bürgern für Gespräche zur Verfügung und nehmen Wünsche und Anregungen entgegen. Die Termine sind am 16. November in Rudendorf, am 23. November in Schönbrunn, am 30. November in Steinbach, am 7. Dezember in Schönbach und am 14. Dezember in Ebelsbach sowie in Gleisenau. Der Beginn ist jeweils um 15 Uhr. red