Kandidaten im Gespräch

Unter dem Motto "Ein Ohr für Ihre Anliegen" laden die Freien Wähler am kommenden Sonntag, 23. September (nach dem Genusstag in Schlüsselfeld) zu einer Wahlveranstaltung ein. Nach der Begrüßung werden sich die FW-Kandidaten für die Landtags- und Bezirkstagswahl vorstellen. Als Hauptredner wird Landtagsabgeordneter Thorsten Glauber zu aktuellen Themen Stellung beziehen. Anschließend haben die Besucher die Möglichkeit, Fragen zu stellen und zu diskutieren. Die Veranstaltung findet im Gasthof Storch am Marktplatz in Schlüsselfeld statt. Beginn ist um 19 Uhr. red